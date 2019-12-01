Suspenden cuenta de Andy López Beltrán en X

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 18:43:06

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2026.- La suspensión de su cuenta en la red social X y las acusaciones sobre presuntos negocios con el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio colocaron nuevamente a Andy López Beltrán en el centro de la atención pública este martes.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador tenía previsto emitir un mensaje público a las 9:00 horas; sin embargo, antes de la transmisión, su perfil ya aparecía con la leyenda de “Cuenta suspendida”. Hasta el momento, la plataforma no ha explicado las razones de la medida ni ha precisado qué regla habría incumplido.

Posteriormente, López Beltrán difundió un video en Instagram en el que rechazó tener sociedades, negocios o relaciones de complicidad con Amílcar Olán, además de negar que haya recurrido a prestanombres o al tráfico de influencias para obtener beneficios.

En su mensaje, aseguró que las acusaciones en su contra carecen de pruebas y denunció una supuesta campaña de desprestigio dirigida también contra su familia. Asimismo, sostuvo que ya había fijado su postura sobre el tema desde julio de 2024.

Aunque ambos acontecimientos ocurrieron el mismo día, no existe información que confirme que la suspensión de su cuenta esté relacionada con las declaraciones que realizó sobre el empresario.