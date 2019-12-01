Supervisan recta final de obras del nuevo “Foro Querétaro” en Santa Rosa Jáuregui

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 20:07:21

Querétaro, Qro., 7 de noviembre de 2026.- Lo que durante años figuró como un elefante blanco y un espacio en el abandono, el antiguo lienzo charro de Santa Rosa Jáuregui, está a semanas de consolidarse como uno de los centros de espectáculos y desarrollo económico más importantes de la zona norte del municipio, confirmó Felifer Macías Olver, presidente municipal de Querétaro.

Realizó un recorrido de supervisión para constatar los avances de la fase final de obra del nuevo Foro Querétaro, un proyecto estratégico que requirió una inversión cercana a los 120 millones de pesos y que promete transformar la vida cultural, deportiva y comercial de la demarcación.

Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Ángel Herrera, el edil municipal destacó que la infraestructura mayor se encuentra prácticamente concluida.

“Estamos haciendo visita de supervisión de obra de lo que va a ser este espectacular nuevo Foro Querétaro aquí en Santa Rosa Jáuregui. Vean ya cómo vamos. Prácticamente ya todo el techo está terminado, ya se están instalando las luminarias, toda la parte estructural ya está terminada y también la fachada”.

Mencionó que este lugar tiene una capacidad diseñada para albergar hasta 10 mil personas, el recinto se perfila para recibir eventos masivos, conciertos de gran formato, actividades culturales y justas deportivas.

Actualmente, dijo, los trabajos entran en su etapa definitiva con la aplicación de pintura, colocación de acabados, instalación eléctrica e hidráulica, así como la rehabilitación integral de áreas de servicios sanitarios y interiores para garantizar un espacio digno y funcional.

Refirió que el proyecto no solo dotará a la región de un espacio de entretenimiento de primer nivel, sino que funcionará como un auténtico polo de desarrollo de servicios y atracción de inversión para Santa Rosa Jáuregui, beneficiando de forma directa a sus habitantes al detonar la economía local y fortalecer la infraestructura comunitaria en la zona norte.

Asimismo, detalló que para dar cabida a la alta afluencia que el foro proyecta, la estrategia de movilidad y operación contempla articular la dinámica del recinto con las vialidades de la zona y áreas colindantes, optimizando la conectividad para los asistentes.

Confió que en muy pocas semanas el inmueble abra formalmente sus puertas para arrancar con su cartelera inaugural, cerrando el año con un rescate urbano largamente esperado por las familias queretanas.