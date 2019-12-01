Supervisan el funcionamiento del cárcamo de Puerta Real II en Corregidora, Querétaro

Supervisan el funcionamiento del cárcamo de Puerta Real II en Corregidora, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 19:01:23
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Corregidora, Querétaro, a 12 de julio de 2026.- Autoridades estatales y municipales supervisaron el mantenimiento y funcionamiento del cárcamo de Puerta Real II, como parte de las acciones preventivas que se realizan de manera coordinada durante la temporada de lluvias para reducir riesgos y proteger a la población.

Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, aseguró que para ellos es muy importante recibir al secretario de Gobierno porque esto demuestra la preocupación del gobernador Mauricio Kuri y de todo su equipo por mantenerse atentos a lo que sucede en Corregidora. 

“A nombre de las y los habitantes del municipio, lo agradezco y reitero que seguiremos trabajando de manera coordinada para prevenir cualquier contingencia", expresó el alcalde.

Eric Gudiño Torres, encargado de la política interna del estado, refrendó el compromiso de la administración estatal de mantener una coordinación permanente con el Municipio de Corregidora para fortalecer las acciones preventivas y atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera derivarse de las lluvias.

En la supervisión también participaron la secretaria de Gobierno Municipal, Cristina Fernández de Cevallos; la secretaria de Obras Públicas, Viridiana Nava; el secretario de Servicios Públicos, Carlos Jiménez; el secretario de Seguridad Pública Municipal, Adrián Arturo Arroyo; la secretaria de Gestión Delegacional, Maricruz Arellano; y el director de Protección Civil Municipal, Omar Lugo.

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