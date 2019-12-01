Supervisa Luis Nava apoyos de vivienda en el municipio de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 07:46:53
Querétaro, Querétaro, 13 de febrero del 2026.- Con el objetivo de conocer las necesidades, así como los puntos de vista de las y los beneficiarios, el secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, realizó un recorrido en algunas colonias del municipio de Querétaro para visitar a beneficiarios del programa de Vivienda Digna.

“Los diseñamos así (el programa) para poder apoyar a las personas que viven en condiciones precarias o en situación de hacinamiento (…) ese es el objetivo que las familias puedan tener mejores condiciones de vida”, explicó.

Durante la jornada se supervisó la entrega e instalación de cuartos prefabricados en las colonias Colinas de Menchaca, Menchaca II, La Esperanza y Bolaños, donde las familias beneficiadas recibieron este apoyo que contribuye a mejorar sus condiciones de vivienda.

A decir del Secretario, el programa tiene como objetivo ampliar y dignificar los espacios habitacionales de personas en situación prioritaria, brindándoles mayor seguridad, protección y calidad de vida; pues el compromiso es impulsar programas que fortalezcan el entorno familiar que mejoren las condiciones de desarrollo para las y los queretanos.

