Supervisa Humberto Jiménez Solís renovación de espacio para adultos mayores en Los Reyes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 17:45:00

Los Reyes, Michoacán, a 15 de abril del 2026.– Al supervisar la renovación del espacio destinado a las y los adultos mayores del municipio, el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, afirmó que su administración trabaja con acciones concretas para mejorar la calidad de vida de todos los sectores de la población.

Durante el recorrido, el edil destacó la importancia de brindar espacios dignos, seguros y funcionales para quienes han contribuido con su esfuerzo y experiencia al desarrollo del municipio, reconociendo en ellos un pilar fundamental de la sociedad.

El inmueble, que fue rehabilitado para ofrecer mejores condiciones, está próximo a reabrir sus puertas, consolidándose como un lugar de atención, convivencia y cuidado para las y los adultos mayores de Los Reyes.

Humberto Jiménez Solís subrayó que su gobierno mantiene una política de cercanía, impulsando obras y acciones permanentes que han venido transformando el presente del municipio, con resultados visibles en distintos sectores.

Asimismo, señaló que el bienestar de las personas adultas mayores forma parte de las prioridades de su administración, por lo que se continuará fortaleciendo la infraestructura y los programas enfocados en su atención integral.

Con la próxima reapertura de este espacio, reiteró que el Gobierno Municipal avanza en la consolidación de entornos más dignos y funcionales para la atención de los adultos mayores en Los Reyes.