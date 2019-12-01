Supervisa Bedolla construcción del hospital del IMSS Zitácuaro; registra 50% de avance

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 13:49:48

Zitácuaro, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó la construcción del nuevo Hospital General de Zona 87 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Zitácuaro, el cual registra un avance del 50 por ciento. Se estima que la obra quedará concluida el 31 de diciembre de este año para iniciar operaciones en febrero de 2027.

Acompañado del delegado estatal del IMSS, Miguel Ángel Van-Dick Puga, el mandatario destacó que el centro hospitalario se desarrolla con una inversión de 2 mil 516 millones de pesos, para dar atención médica a miles de familias del oriente del estado. Contará con 90 camas censables y 70 no censables, más de 20 especialidades y una unidad de hemodiálisis con 21 máquinas para acercar el tratamiento a personas con enfermedad renal, quienes ya no tendrán que trasladarse hasta Morelia.

“Es una prueba más de que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una realidad, agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el apoyo que está brindando al estado y al director general del IMSS, Zoé Robledo”, expresó.

Por su parte, el delegado del IMSS en Michoacán, José Miguel Ángel Van-Dick Puga, señaló que la construcción del nuevo hospital es posible gracias a la gestión de los tres niveles de gobierno. “Tiene mastógrafos de última generación, contará con área de imagenología, tres quirófanos y dará servicio a 98 mil personas derechohabientes de toda la zona oriente del estado”, apuntó.

Además de tendrá áreas para consulta externa de especialidades, auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, cirugía ambulatoria, urgencias, hemodiálisis y diálisis.

Con esta obra se beneficiarán 18 municipios: Zitácuaro, Hidalgo, Maravatío, Huetamo, Contepec, Tlalpujahua, Tuxpan, Ocampo, Jungapeo, San Lucas, Senguio, Tuzantla, Epitacio Huerta, Irimbo, Tiquicheo, Benito Juárez, Angangueo y Áporo.

Asistieron a la supervisión el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma; así como personal del IMSS en la entidad.