Supervisa Bedolla colocación de primera trabe de acero en paso vehicular La Hielera, en Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó la colocación de la primera trabe de acero de lo que será el paso superior vehicular La Hielera, en Uruapan, obra de inversión multianual diseñada para aumentar la segurar vial y agilizar el tránsito vehicular de la zona como parte del plan integral de movilidad para este municipio de Michoacán.

El mandatario informó que los trabajos de construcción, que se realizan con inversión estatal de 381 millones de pesos, registran un avance cercano al 80 por ciento para beneficio de miles de habitantes de la ciudad, quienes verán mejorada su calidad de vida con traslados más rápidos y seguros.

“Será un puente de acero, de ingeniería y arquitectura que irá en armonía con la ciudad; tendrá un bajopuente de 2 mil metros cuadrados con un parque lineal donde podrán convivir las familias uruapenses. Esta semana se colocarán las primeras cuatro trabes”, explicó Ramírez Bedolla durante la visita que realizó el martes por la noche.

Personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), a cargo de Rogelio Zarazúa Sánchez, detalló al gobernador que la trabe colocada de 10 toneladas sirve como soporte central en el paso superior vehicular y a su vez está apoyada sobre columnas de acero.

Además de que ya se instalaron los apoyos de neopreno, encargados de absorber los movimientos sísmicos, lo que reduce la posibilidad de presentar daños estructurales.

En total serán 36 trabes de acero las que conformarán el puente superior La Hielera, que en la parte superior medirá 175 metros lineales, para dar una solución vial en una zona por donde transitan diariamente más de 27 mil vehículos, para llegar a lo que será la estación 2 del teleférico.