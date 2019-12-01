Supervisa Bedolla avances de la autopista Maravatío-Zitácuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 14:30:11

Zitácuaro, Michoacán, 25 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó los trabajos de construcción de la autopista tipo A2, libre de peaje Maravatío-Zitácuaro donde se informó que, el paso elevado Ignacio López Rayón sobre la entrada a Zitácuaro, estará listo y en operación en diciembre de este año.

De gira por la región Oriente del estado, el mandatario recorrió esta infraestructura que comprende 72.3 kilómetros de modernización carretera y forma parte del desdoblamiento de la concesión federal Maravatío-Zapotlanejo, conectando a las ciudades de Maravatío, Irimbo, Tuxpan y Zitácuaro con un beneficio a casi un millón de usuarios y sector productivo.

Encargados de la obra explicaron al mandatario que en la construcción laboran 650 trabajadores directos por lo que es significativo el avance que presenta en los tramos Irimbo-Tuxpan y Tuxpan-Zitácuaro.

El gobernador recordó que en este proyecto también se incluyen libramientos en Maravatío, Irimbo y Tuxpan, lo que facilitará la circulación del tránsito que se calcula en alrededor de 10 mil vehículos por día.

Recalcó que con la nueva autopista tipo A2 aumentará la seguridad vial de los usuarios al disminuirse el número de accidentes y los tiempos de traslado de 90 a 50 minutos.