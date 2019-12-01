Supervisa Bedolla avance de obras en Villas del Pedregal; se invierten 100 millones de pesos en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 13:07:31

Morelia, Michoacán, 7 de noviembre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, supervisó avances de la construcción de la avenida Los Molcajetes, que conecta a la tenencia de San Nicolás Obispo con el fraccionamiento Villas del Pedregal, así como la edificación de la secundaria técnica, en las que la administración estatal invierte alrededor de 100 millones de pesos.

Durante el recorrido, el mandatario estatal informó que la obra vial que comprende 1.7 kilómetros de concreto hidráulico presenta un avance del 90 por ciento y su inauguración está prevista para mediados de este mes.

Mientras que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, señaló que en esta infraestructura se invierten 59.7 millones de pesos a beneficio de más de 47 mil 200 habitantes de la zona poniente de la capital michoacana.

Detalló que comprende dos carriles, ciclovía, banquetas, dos glorietas, más de 70 luminarias y cruces seguros, con lo cual se mejorará la movilidad de los habitantes.

De igual manera, se supervisó el proceso de construcción de la escuela secundaria técnica, ejecutada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP); la cual presenta un avance del 92 por ciento y brindará educación digna para alrededor de 800 alumnos del fraccionamiento.

Este plantel será inaugurado en diciembre y cuenta con dos edificios de ocho aulas cada uno, un edificio de un nivel con dos aulas y un laboratorio, sanitarios, área de comedor con techumbre, además un edificio de cooperativa, cocina y venta de alimentos.