Supervisa Bedolla ampliación de la autopista Siglo XXI tramo Zirahuén-Uruapan

Supervisa Bedolla ampliación de la autopista Siglo XXI tramo Zirahuén-Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 10:45:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ziracuaretiro, Michoacán, 21 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI que se realizan en 10 kilómetros del tramo Zirahuén-Uruapan y que estarán concluidos para finales de septiembre.

Agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el desarrollo de la obra que realiza la empresa concesionaria Pinfra, para contar con una vialidad más rápida y segura que beneficiará a más de un millón de habitantes de la región y al sector productivo.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, señaló que se trata de un gran proyecto que, en una primera fase, abrió a finales del mes de mayo la circulación vehicular en 12 kilómetros, en el tramo Pátzcuaro-Uruapan.

Por su parte, el residente de la obra, Antonio Ramírez, explicó al gobernador que actualmente se realizan trabajos con una máquina lanzadora de trabes, encargada de transportarlas y colocarlas en el puente, lo que optimiza los tiempos de desarrollo en este tipo de megaobras. 

Ramírez Bedolla recordó que el compromiso de la mandataria es llegar hasta el puerto de Lázaro Cárdenas para sumar un total de 22 kilómetros con una inversión federal de 8 mil 013 millones de pesos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán detienen a tres personas relacionadas en secuestro y extorsión de agricultor
Ultimó a tiros a un hombre y lesionó a otro en el año 2019 en Uruapan; ahora fue sentenciado a más de 52 años de prisión
Dos elementos de Tránsito y Vialidad bajo investigación por corrupción en Celaya
Recibió a su hijo que estaba en custodia de su padre y ya no lo regresó; ya fue detenida en Morelia
Más información de la categoria
Renuncia abogado de familiares de los 43 de Ayotzinapa; se uniría a grupo de trabajo de Hugo Aguilar
Hallan fosa clandestina en panteón de Tlaquepaque, Jalisco; fiscalía duda de versión de madres buscadoras
Dan 131 años de prisión a secuestrador y homicida de hija de la activista Miriam Rodríguez
Aseguran cuatro vehículos con reporte de robo en Sahuayo, Michoacán
Comentarios