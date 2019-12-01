Superan los Centros LIBRE las 100 mil atenciones a michoacanas a un año del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.- Los 127 Centros LIBRE que operan en Michoacán han otorgado 101 mil 701 atenciones a mujeres, a un año de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) destacó que con una inversión federal de 106.7 millones de pesos se ha logrado trabajar en tres frentes, para que las michoacanas tengan acceso a servicios en sus comunidades, conozcan sus derechos y participen en la construcción de la paz.

Actualmente, los Centros LIBRE cuentan con 132 Abogadas de las Mujeres encargadas de brindar orientación jurídica, y en 13 sedes disponen también de consultorio médico. Asimismo, como parte del Plan por la Justicia Purépecha, las mujeres de esta región reciben atención especializada en su propia lengua.

Asimismo, para que más michoacanas conozcan y ejerzan sus derechos, se han distribuido 450 mil ejemplares de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en todo el estado. Esta difusión complementa la orientación que la Seimujer, encabezada por Alejandra Anguiano González, brinda a través de los Centros LIBRE.

En la construcción de la paz participan 9 mil 773 michoacanas que forman parte de Tejedoras de la Patria. Con el acompañamiento de 41 promotoras, las mujeres se reúnen en círculos comunitarios para compartir saberes y formar redes de apoyo. Entre las acciones presentadas destaca la realización en Morelia del primer mural “Tejedoras de la Patria pintando paz”.