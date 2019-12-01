Morelia, Michoacán; 18 de noviembre de 2026.- Con la visión de mantener un gobierno cercano y solidario con quienes más lo necesitan, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó junto con la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, el arranque de “Cobijemos Morelia 2026”, una iniciativa que refleja el compromiso del Ayuntamiento con las familias en situación vulnerable y que ha logrado sumar la participación de cada vez más sectores de la sociedad.

Desde su primera edición en 2015, cuando se reunieron alrededor de 2 mil cobijas, esta campaña ha registrado un crecimiento constante, resultado de la solidaridad de empresas, instituciones educativas, organizaciones y ciudadanía. En el arranque de este año se recibieron más de 18 mil 500 cobijas, con la meta de superar las 22 mil, mientras que el acumulado histórico rebasa ya las 115 mil piezas reunidas.

Alfonso Martínez recordó la evolución de esta iniciativa: en 2016 se recolectaron cerca de 6 mil 700 cobijas y en 2017 aproximadamente 10 mil. Posteriormente, en 2021 se reunieron 10 mil 500; en 2022, 13 mil 777; en 2023, 15 mil 559; en 2024, 18 mil 174, y en 2025, 20 mil 233 cobijas.

El Alcalde destacó que este crecimiento demuestra cómo la participación social ha permitido ampliar el alcance de una campaña que, durante más de una década, ha llevado abrigo a personas y familias que enfrentan condiciones más difíciles durante la temporada invernal.

“Pinta una temporada de mucho frío, así es que todos los que podamos, hay que ser solidarios y hay que apoyar a la gente que no puede. Una cobija es una persona menos que va a tener frío en esta temporada”, expresó.

En este sentido, refrendó la importancia de mantener el trabajo coordinado entre el Gobierno de Morelia, el DIF municipal y la sociedad, para atender a los sectores que más requieren respaldo, particularmente en las comunidades y zonas donde las bajas temperaturas representan un desafío adicional para las familias.