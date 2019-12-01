¡Súmate al apoyo! Secma abre centro de acopio para brigadistas forestales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 15:22:36

Morelia, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- Con el objetivo de canalizar las muestras de solidaridad de la ciudadanía hacia quienes combaten los incendios forestales en la entidad, la Secretaría del Medio Ambiente (Secma) habilitó un centro de acopio de víveres y suministros básicos.

El titular de la Secma, Alejandro Méndez López, destacó que si bien el equipo especializado y los suministros de los combatientes están garantizados institucionalmente por el Gobierno del Estado, esta iniciativa busca reforzar a las brigadas que se encuentran en la primera línea de combate protegiendo el patrimonio natural de Michoacán.

Comentó que la participación ciudadana en este tipo de iniciativas representa un respaldo moral y físico para el personal operativo durante las jornadas de combate para la protección de los bosques y áreas naturales protegidas.

Por ello, la Secma invita a la población a sumarse mediante la donación de los siguientes artículos de primera necesidad:

- Hidratación: Electrolitos orales, bebidas isotónicas o deportivas, agua mineral y natural.

- Alimentos de energía inmediata: Atún en sobre (preparado o en agua), sardinas en latas abre-fácil, galletas saladas individuales, barritas energéticas, chocolates, dulces, caramelos y bolsas de semillas.

- Cuidado personal: Solución para ojos irritados, bálsamo para labios y paliacates.

El centro de acopio está habilitado en las oficinas de la dependencia, ubicadas en la calle Escarcha 272, fraccionamiento Prados del Campestre, en Morelia. El horario de atención es de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 horas. La recepción de materiales está a cargo de Constanza Wulschner, jefa del Departamento del Sistema Estatal de Áreas de Conservación, o directamente en la caseta de seguridad.