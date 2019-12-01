Sumarán 6 millones de árboles al rescate del lago de Pátzcuaro: Bedolla

Pátzcuaro, Michoacán, 10 de julio de 2026.- Para impulsar la estrategia de conservación y cuidado del lago de Pátzcuaro, Michoacán sumará este año un total de seis millones de árboles plantados en la cuenca, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras puntualizar que esta iniciativa forma parte de las acciones ambientales prioritarias ejecutadas por el Gobierno estatal para rescatar, proteger y garantizar el futuro de este emblemático e histórico cuerpo de agua.

Durante el arranque de la jornada de reforestación conmemorativa por el Día Nacional del Árbol, el mandatario explicó que este año serán plantados 2.5 millones de árboles en dicha región, los cuales se sumarán a los 3.5 millones ya plantados, con lo cual se avanza en el cuidado del lago.

“Michoacán sí puede y está demostrando que es ejemplo nacional e internacional en el cuidado de nuestros bosques”, refirió el gobernador, al destacar las políticas públicas de reforestación y la implementación de tecnologías de vigilancia satelital como es el Guardián Forestal, que han frenado el cambio de uso de suelo ilegal.

Informó que en esta temporada, se reforestarán 13 millones de árboles, de forma prioritaria en 18 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y otras cuencas como Río Duero, Cuitzeo y en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.

Resaltó que a través del programa Biorenace, se esparcirán 60 mil germoesferas con el uso de drones para llegar a las zonas boscosas de difícil acceso.