Suman más de 65 mil apoyos enviados a familias de la Sierra y Semidesierto de Querétaro

Suman más de 65 mil apoyos enviados a familias de la Sierra y Semidesierto de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 08:13:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 15 de octubre del 2025.- Como parte del plan de atención a las familias afectadas por las lluvias en la Sierra y el Semidesierto, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro mantiene el envío permanente de víveres, agua y artículos de primera necesidad; así lo informó el titular de la dependencia, Luis Nava.

Durante los días 13 y 14 de octubre fueron enviados más de 33 mil artículos, entre los que se incluyeron despensas, agua embotellada, kits de limpieza, ropa, cobijas, colchones y productos de higiene, con destino a las comunidades más afectadas por las precipitaciones.

Los apoyos se distribuyeron en Jalpan de Serra, Peñamiller, Arroyo Seco, Tolimán, Landa de Matamoros y Cadereyta; los cuales se sumaron a los 32 mil 532 que ya se habían enviado previamente.

La SEDESOQ reafirma su compromiso de mantener una atención constante y cercana a la población afectada, trabajando de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno para garantizar que los apoyos lleguen a cada familia queretana que lo necesita.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Ejército abate a cuatro criminales en enfrentamientos en Sinaloa; hay dos más detenidos
Desconocidos intentan tomar Facultad de Medicina de la UNAM
Cae operador criminal en Guadalajara; FGR y Ejército detienen a tres personas en posesión de armas y estupefacientes
Más información de la categoria
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Siguen incomunicadas 191 localidades tras las lluvias en cinco estados, reporta la SICT
Conductores de DiDi reportan fallas de conexión generalizadas
Ejército abate a cuatro criminales en enfrentamientos en Sinaloa; hay dos más detenidos
Comentarios