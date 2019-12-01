Suman más de 65 mil apoyos enviados a familias de la Sierra y Semidesierto de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 08:13:50

Querétaro, Querétaro, 15 de octubre del 2025.- Como parte del plan de atención a las familias afectadas por las lluvias en la Sierra y el Semidesierto, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro mantiene el envío permanente de víveres, agua y artículos de primera necesidad; así lo informó el titular de la dependencia, Luis Nava.

Durante los días 13 y 14 de octubre fueron enviados más de 33 mil artículos, entre los que se incluyeron despensas, agua embotellada, kits de limpieza, ropa, cobijas, colchones y productos de higiene, con destino a las comunidades más afectadas por las precipitaciones.

Los apoyos se distribuyeron en Jalpan de Serra, Peñamiller, Arroyo Seco, Tolimán, Landa de Matamoros y Cadereyta; los cuales se sumaron a los 32 mil 532 que ya se habían enviado previamente.

La SEDESOQ reafirma su compromiso de mantener una atención constante y cercana a la población afectada, trabajando de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno para garantizar que los apoyos lleguen a cada familia queretana que lo necesita.