Suman esfuerzos SEDIF, Poder Judicial y Legislativo a favor de NNA
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 07:56:04
Querétaro, Querétaro, 13 de febrero del 2026.- A fin de crear sinergia y fortalecer la vinculación de acciones a favor de la infancia y adolescencia, el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Querétaro, Manuel Hernández Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de los poderes  Judicial y Legislativo, así como personal de la institución "La Alegría de los Niños".

Hernández Rodríguez agradeció este acercamiento sobre todo con las y los magistrados, jueces, juezas, diputadas y diputados para trabajar de forma coordinada; agilizar los procesos administrativos; garantizar la defensa de los derechos de las NNA.

Y tener los mejores lineamientos jurídicos para atenderlos de manera oportuna; y evitar la prolongada institucionalización por juicios de pérdida de patria potestad.

