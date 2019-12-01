Sujeto fue vinculado a proceso por los delitos de trata de personas en modalidad de pornografía infantil en CDMX 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 22:04:19

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2025.- Un juez de control informó que Jaime Alonso “N”, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil.

Según con la investigación, entre septiembre de 2020 y octubre de 2022, el imputado habría almacenado en plataformas digitales al menos 21 fotografías y dos videos con contenido sexual de menores de 18 años de edad.

Los videos habrían sido realizados en el domicilio de Jaime “N”, esto afirmado por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, ya que ellos fueron los que emitieron al menos tres reportes indicando dicha conducta.

Motivo por el cual la autoridad judicial indicó la medida cautelar de prisión preventiva y dos meses para el cierre de la investigación complementaria.