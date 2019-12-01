Accidente en la Siglo XXI deja cuatro muertos y cinco heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 08:21:31

Nuevo Urecho, Michoacán, a 16 de agosto 2025.- Un saldo de cuatro personas sin vida y cinco heridas fue el que dejó el choque entre una camioneta del servicio público y una de carga, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Al respecto se informó que fue esta mañana de sábado que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 127 de la referida carretera se había registrado un choque vehicular, entre una camioneta del Servicio Público de Lázaro Cárdenas y una de carga.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a cinco personas que estaban herida las cuales fueron llevadas a hospitales de Uruapan.

Así mismo se confirmó la muerte de cuatro personas situación por la que personal de la FGE se hicieron de las actuaciones que el caso amerita.