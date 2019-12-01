Sufren discriminación una de cada tres personas con discapacidad en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 2 de diciembre de 2025.- El coordinador de la Red de Discapacidad del estado de Querétaro, Arturo Ailloud, dio a conocer que en la entidad hay más 355 mil 38 personas con discapacidad, limitación o condición mental, lo que representa un 15 por ciento de la población queretana, de los cuales uno de cada tres han dicho que han sido víctimas de algún tipo de discriminación.

"En discriminación, una de cada tres personas con discapacidad en Querétaro ha declarado sentirse discriminada; esto, de acuerdo con una encuesta de 2017, pero al día de hoy sigue vigente; pero cuál es posicionamiento de nosotros como Red, como organizaciones de la sociedad civil (…), la inclusión no es solo tarea de las instituciones hacemos un llamado para que se eliminen prejuicios, estimas, eliminando términos como capacidades diferentes o angelitos, somos personas con discapacidad sujetos de derecho”, dijo.

Explicó que las principales barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad tiene que ver con temas de movilidad y accesibilidad, así como en visión y audición, por lo que llamó a las autoridades a fortalecer acciones en dichos temas.

“Como Red de Discapacidad del estado de Querétaro buscamos fortalecer la accesibilidad, la accesibilidad no son solo rampas, es el poder hacer que las personas, cualquier tipo de persona sin importar su edad, sin importar su sexo, etnia, idioma, etcétera puedan entrar y salir sin ayuda a a espacios públicos”.

Cabe en mencionar que 42.5 por ciento adquirió la discapacidad por enfermedad, 32.5 por ciento por edad avanzada, 10.5 por ciento de nacimiento y 8.6 por ciento por accidente.