Sufren daños 33 autobús de QroBús: AMEQ 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 19:28:56
Querétaro, Querétaro, a 25 de agosto de 2025.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos, dio a conocer que con la lluvia del día viernes 22 de agosto, 33 autobuses del sistema de transporte público QroBús se vieron afectados, aunque recordó que todas las unidades están aseguradas.

Puntualizó que de los 33 autobuses afectados, 11 ya fueron arreglados, 19 están en en proceso y tres unidades sufrieron daños graves, por lo que su reparación llevará más tiempo, y aún no se tiene un montó estimado de las reparaciones.

“Durante el viernes tuvimos 33 unidades dañadas, de las cuales 11 fueron de menor gravedad, prácticamente ya están solucionadas, estamos trabajando en 19 de ellas y tres unidades sí sufrieron una situación grave, lo que va a requerir un trabajo más profundo”, dijo.

Mencionó que a pesar de esta situación, la AMEQ trabaja con normalidad, por lo que se tienen garantizado el 100 por ciento de las rutas.

“Seguirán funcionando con toda normalidad, lo único que tenemos son algunos retrasos y algunas desviaciones”.

Noventa Grados
