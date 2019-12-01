Se registra ataque armado en contra de panadería de Colima; hay 6 personas fallecidas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 10:40:52

Colima, Colima, a 2 de septiembre de 2025.- Sujetos armados irrumpieron en la panadería “El Pichón”, la cual está ubicada en la avenida Pino Suárez de la colonia Placetas, en la ciudad de Colima, dejando el saldo de 6 personas fallecidas y una más herida.

Según información de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, los presuntos atacantes entraron al local y comenzaron a disparar con armas de fuego en contra de los empleados, por lo que perdieron la vida cinco hombres y una mujer.

Asimismo, indicaron que una persona quedó herida, por lo que fue necesario su traslado a un nosocomio, para recibir atención médica.

Ante esta masacre, se implementó un fuerte operativo, en el que participan la Policía de Investigación de la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública, las fuerzas armadas y el C5i, con la finalidad de dar con los responsables.

Además, la panadería publicó a través de sus redes sociales un comunicado en el que lamentó que hayan sido víctimas de la inseguridad que se vive en Colima y pidieron empatía ante la situación.