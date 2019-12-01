Trump elogia a Sheinbaum pero reitera que México es dominado por organizaciones criminales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 11:12:04
Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump halagó de nueva cuenta a su homólogo mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo; sin embargo, reiteró que México está dominado por las organizaciones del crimen organizado.

“Me cae muy bien la presidenta (Sheinbaum). Creo que es una mujer estupenda, de hecho es una mujer increíble en ciertos aspectos, muy elegante y hermosa… Pero México está gobernado por los cárteles. Está gobernado por los cárteles”, declaró el mandatario estadounidense.

Lo anterior lo aseveró en una entrevista para el medio Daily Caller, la cual fue publicada previo a la visita del jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, a la República Mexicana.

En dicha charla con el rotativo citado, el líder republicano admitió que ofreció enviar tropas del Ejército estadounidense a la jefa del Ejecutivo federal mexicano, pero Sheinbaum Pardo rechazó la idea.

En ese sentido, ante el cuestionamiento del porqué del rechazo de la mandataria mexicana al Ejército de EEUU, el presidente Trump aseveró que es “porque tiene miedo, ella está muy asustada”.

