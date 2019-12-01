Vinculan a proceso a segunda presunta implicada en secuestro de un agricultor en Tacámbaro, Michoacán

Vinculan a proceso a segunda presunta implicada en secuestro de un agricultor en Tacámbaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 11:37:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 2 de septiembre 2025.- Ma. Guadalupe “N”, quien es señalada de su posible relación en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de un agricultor, ocurrido en Tacámbaro, fue vinculada a proceso por el juez de control que conoció de la causa. 

Sobre el particular se informó que conoció base en las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), el pasado 10 de agosto la víctima, agricultor dedicado al cultivo de aguacate, salió de su domicilio ubicado en la localidad de La Magdalena y no regresó. Ese mismo día se comunicó con su esposa, a quien le solicitó reunir la cantidad de 8 millones de pesos; posteriormente, Ma. Guadalupe “N” y Alejandro “N” – este último también ya vinculado a proceso- realizaron diversas llamadas a la familia para exigir dinero a cambio de su libertad.

El 11 de agosto la familia entregó 2 millones de pesos y un vehículo como parte del rescate; sin embargo, horas más tarde la víctima fue localizada sin vida.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada y cumplimentada por personal de la FGE.

En audiencia, Ma. Guadalupe “N”, fue presentada ante el Juez de Control que, una vez que valoró cada uno de los datos de prueba aportados por la Fiscalía, resolvió vinculación a proceso, fijó prisión preventiva oficiosa y estableció cuatro meses para el cierre de la investigación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Homicidio doloso el de la persona hallada sin vida en la colonia Unidos Santa Cruz de Morelia, Michoacán: FGE
Choque entre tractocamión y tren en Reynosa, Tamaulipas, deja el saldo de dos personas lesionadas
Vinculan a proceso a segunda presunta implicada en secuestro de un agricultor en Tacámbaro, Michoacán
Violencia en Michoacán: Ultiman a tiros a dos, uno en Indaparapeo el otro de Álvaro Obregón 
Más información de la categoria
Trump elogia a Sheinbaum pero reitera que México es dominado por organizaciones criminales
Se intensifica depresión tropical Doce-E a tormenta tropical “Lorena”
Se registra ataque armado en contra de panadería de Colima; hay 6 personas fallecidas
Se esperan lluvias muy fuertes en al menos 5 estados
Comentarios