Se intensifica depresión tropical Doce-E a tormenta tropical “Lorena”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 11:07:00

Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que la depresión tropical Doce-E, se intensificó a tormenta tropical “Lorena”, por lo que se esperan lluvias intensas, así como fuertes rachas de viento en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, el Golfo de California y Sinaloa.

Según el comunicado del SMN, el centro del fenómeno meteorológico, se localizó a 385 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 550 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 22 kilómetros por hora.

De acuerdo al pronóstico habrá lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

También se esperan rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California y Sinaloa.

Por ello, el SMN, exhortó a la población a mantenerse alerta y tomar precauciones, así como estar informados a través de canales oficiales.