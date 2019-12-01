Choque entre tractocamión y tren en Reynosa, Tamaulipas, deja el saldo de dos personas lesionadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 11:45:58

Reynosa, Tamaulipas, a 2 de septiembre de 2025.- Un choque se registró entre un tractocamión y un tren en el ejido Estación Anzaldúas, en Reynosa, Tamaulipas, el cual dejó dos personas lesionadas.

Según la información, el siniestro ocurrió en la entrada de un rancho privado, a la altura del kilometro 10 de la carretera ribereña, donde el conductor del tráiler realizaba maniobras para entrar al predio y quedó atorado sobre las vías férreas, sin darse cuenta de la cercanía del tren, por lo que recibió el impacto.

Tras el fuerte golpe, dos tripulantes del tren resultaron heridos, por lo que fueron llevados a un hospital a recibir atención medica. Mientras que el conductor de la unidad de carga que transportaba más de 70 toneladas de piedra, resultó ileso, pero el tractocamión sí quedó con daños considerables.

Al lugar, acudieron elementos de protección Civil y Bomberos de Reynosa, quienes resguardaron la zona y realizaron labores para retirar el material.

Además, el tráfico ferroviario se vio afectado temporalmente, en lo que se trabajaba en el lugar para liberar las vías.