Se esperan lluvias muy fuertes en al menos 5 estados

Ciudad de México, a 2 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano originará lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora; puntuales muy fuertes en Nayarit y Baja California Sur; y puntuales fuertes en Baja California.
Mientras tanto, la onda tropical 29 se desplaza sobre las costas de Jalisco lo que propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.
Por su parte, el sistema frontal 1 generará lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas; y puntuales muy fuertes en Coahuila, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h y refrescamiento de las temperaturas en el norte de dichos estados.
Pronóstico de lluvias para el 2 de septiembre:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (centro y sureste), San Luis Potosí (este) y Tamaulipas (oeste y suroeste).
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro) y Sonora.
- De 35 a 40 °C: Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango (noreste), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Zacatecas, Querétaro (norte) y Morelos (sur).