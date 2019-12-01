Se esperan lluvias muy fuertes en al menos 5 estados

Se esperan lluvias muy fuertes en al menos 5 estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 07:08:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 2 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano originará lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora; puntuales muy fuertes en Nayarit y Baja California Sur; y puntuales fuertes en Baja California.

Mientras tanto, la onda tropical 29 se desplaza sobre las costas de Jalisco  lo que propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

Por su parte, el sistema frontal 1 generará  lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas; y puntuales muy fuertes en Coahuila, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h y refrescamiento de las temperaturas en el norte de dichos estados.

Pronóstico de lluvias para el 2 de septiembre:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (centro y sureste), San Luis Potosí (este) y Tamaulipas (oeste y suroeste).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro) y Sonora.
  • De 35 a 40 °C: Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango (noreste), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Zacatecas, Querétaro (norte) y Morelos (sur).
Noventa Grados
Más información de la categoria
Motociclista pierde la vida al caer en un bache y ser atropellado por un tráiler en CDMX
Ultiman a policía en Culiacán; van 33 uniformados muertos en 2025 en Sinaloa
Quitan la vida a un hombre en la colonia 28 de Octubre en Uruapan, Michoacán 
Mujer pierde la vida durante explosión en su casa por fuga de gas en el Estado de México
Más información de la categoria
Se esperan lluvias muy fuertes en al menos 5 estados
De rodillas e invocando a Quetzalcóatl: la nueva Corte arranca envuelta en rituales
Senador Sheffield en la mira de la FGR: investigan alianza entre Profeco y carteles para extorsionar a 6 mil gasolineras; Cuotas eran de hasta 25 mil
Cambian a mandos de al menos 5 penales de Veracruz
Comentarios