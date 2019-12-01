Se esperan lluvias muy fuertes en al menos 5 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 07:08:54

Ciudad de México, a 2 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano originará lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora; puntuales muy fuertes en Nayarit y Baja California Sur; y puntuales fuertes en Baja California.

Mientras tanto, la onda tropical 29 se desplaza sobre las costas de Jalisco lo que propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

Por su parte, el sistema frontal 1 generará lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas; y puntuales muy fuertes en Coahuila, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h y refrescamiento de las temperaturas en el norte de dichos estados.

Pronóstico de lluvias para el 2 de septiembre:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (centro y sureste), San Luis Potosí (este) y Tamaulipas (oeste y suroeste).

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: