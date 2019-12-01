Homicidio doloso el de la persona hallada sin vida en la colonia Unidos Santa Cruz de Morelia, Michoacán: FGE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 12:07:28

Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- Luego de que se concluyera con el levantamiento del cuerpo de una persona hallado en un baldío de la colonia Unidos Santa Cruz, se confirmó que el ahora occiso fue ultimado a balazos.

Como se informara en este medio de comunicación, esta mañana de martes se localizó el cuerpo sin vida de una persona en la referida colonia.

Fue luego de que se concluyera con el levantamiento de los restos, que se conoció que la persona fue asesinada a balazos.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, los hechos siguen siendo investigados para esclarecer el crimen.