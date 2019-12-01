Homicidio doloso el de la persona hallada sin vida en la colonia Unidos Santa Cruz de Morelia, Michoacán: FGE

Homicidio doloso el de la persona hallada sin vida en la colonia Unidos Santa Cruz de Morelia, Michoacán: FGE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 12:07:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- Luego de que se concluyera con el levantamiento del cuerpo de una persona hallado en un baldío de la colonia Unidos Santa Cruz, se confirmó que el ahora occiso fue ultimado a balazos.

Como se informara en este medio de comunicación, esta mañana de martes se localizó el cuerpo sin vida de una persona en la referida colonia.

Fue luego de que se concluyera con el levantamiento de los restos, que se conoció que la persona fue asesinada a balazos.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, los hechos siguen siendo investigados para esclarecer el crimen.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Homicidio doloso el de la persona hallada sin vida en la colonia Unidos Santa Cruz de Morelia, Michoacán: FGE
Choque entre tractocamión y tren en Reynosa, Tamaulipas, deja el saldo de dos personas lesionadas
Vinculan a proceso a segunda presunta implicada en secuestro de un agricultor en Tacámbaro, Michoacán
Violencia en Michoacán: Ultiman a tiros a dos, uno en Indaparapeo el otro de Álvaro Obregón 
Más información de la categoria
Trump elogia a Sheinbaum pero reitera que México es dominado por organizaciones criminales
Se intensifica depresión tropical Doce-E a tormenta tropical “Lorena”
Se registra ataque armado en contra de panadería de Colima; hay 6 personas fallecidas
Se esperan lluvias muy fuertes en al menos 5 estados
Comentarios