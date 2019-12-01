Violencia en Michoacán: Ultiman a tiros a dos, uno en Indaparapeo el otro de Álvaro Obregón 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 11:34:29

Álvaro Obregón, Michoacán, a 2 de septiembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, dos hombre fueron asesinado a balazos en distintos municipios de la entidad.

En el primer caso, autoridades policiacas fueron alertadas de que en la comunidad de Tzintzimeo, municipio de Álvaro Obregón, estaba tirado el cuerpo de una persona ir había sido asesinado a balazos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes confirmaron el reporte.

En segundo lugar se informó que se recibió el reporte de que sobre la calle Prolongación Morelos, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

En ambos casos personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos los cuales fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.