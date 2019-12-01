Violencia en Michoacán: Ultiman a tiros a dos, uno en Indaparapeo el otro de Álvaro Obregón 

Violencia en Michoacán: Ultiman a tiros a dos, uno en Indaparapeo el otro de Álvaro Obregón 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 11:34:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Álvaro Obregón, Michoacán, a 2 de septiembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, dos hombre fueron asesinado a balazos en distintos municipios de la entidad.

En el primer caso, autoridades policiacas fueron alertadas de que en la comunidad de Tzintzimeo, municipio de Álvaro Obregón, estaba tirado el cuerpo de una persona ir había sido asesinado a balazos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes confirmaron el reporte.

En segundo lugar se informó que se recibió el reporte de que sobre la calle Prolongación Morelos, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

En ambos casos personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos los cuales fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Homicidio doloso el de la persona hallada sin vida en la colonia Unidos Santa Cruz de Morelia, Michoacán: FGE
Choque entre tractocamión y tren en Reynosa, Tamaulipas, deja el saldo de dos personas lesionadas
Vinculan a proceso a segunda presunta implicada en secuestro de un agricultor en Tacámbaro, Michoacán
Violencia en Michoacán: Ultiman a tiros a dos, uno en Indaparapeo el otro de Álvaro Obregón 
Más información de la categoria
Trump elogia a Sheinbaum pero reitera que México es dominado por organizaciones criminales
Se intensifica depresión tropical Doce-E a tormenta tropical “Lorena”
Se registra ataque armado en contra de panadería de Colima; hay 6 personas fallecidas
Se esperan lluvias muy fuertes en al menos 5 estados
Comentarios