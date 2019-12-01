Subraya Santiago Nieto Castillo que el IMPI trabaja para ser un aliado estratégico de las universidades y centros de investigación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 16:37:06

Querétaro, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- La propiedad intelectual no es solo un trámite administrativo, sino un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la innovación económica de Querétaro y México, afirmó Santiago Nieto Castillo, director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Durante una Conferencia Magistral impartida ante la comunidad estudiantil de la Universidad Cuauhtémoc, Nieto Castillo subrayó que el IMPI trabaja para ser un aliado estratégico de las universidades y centros de investigación, con el objetivo de que el conocimiento generado en las aulas se traduzca en patentes y modelos de utilidad que generen bienestar.

Explicó que, en el contexto del T-MEC, México ha asumido el compromiso de armonizar sus estándares de protección con América del Norte, lo que garantiza certidumbre jurídica para la inversión y fortalece las cadenas de valor regionales.

Resaltó la relevancia estratégica de la entidad en el panorama nacional de innovación. Informó que Querétaro cuenta actualmente con 430 invenciones protegidas vigentes y más de 150 solicitudes en trámite, destacando la vitalidad de sectores como la química, la ingeniería mecánica y la electrónica en la región.

"Proteger estas creaciones asegura que las empresas y emprendedores obtengan beneficios económicos de sus ideas y facilita su acceso a financiamientos".

Llamó a los jóvenes a sumarse a la cultura de la legalidad, advirtiendo sobre los riesgos económicos y de salud que representa la piratería. Recordó que el Gobierno de México, a través de la estrategia

"Operación Limpieza", mantiene un combate frontal contra la falsificación de marcas y productos para salvaguardar a la industria nacional y a los consumidores.