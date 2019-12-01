SRE exige investigación por fallecimiento de mexicano bajo custodia de ICE en California

Ciudad de México, 2 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre el fallecimiento de una persona mexicana que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California.

Es importante mencionar que hasta el momento, no se ha dado a conocer el nombre ni información adicional sobre la identidad de la persona fallecida.

Ante los hechos, la Cancillería exigirá una investigación inmediata y exhaustiva para esclarecer las condiciones que derivaron en el deceso, así como para determinar posibles responsabilidades y garantizar que situaciones similares no vuelvan a repetirse.

La SRE detalló que, tras conocer el caso, el Consulado de México en San Bernardino activó de inmediato los protocolos de protección consular y estableció comunicación urgente con las autoridades correspondientes para solicitar información precisa sobre las circunstancias del fallecimiento. Asimismo, se requirió formalmente el expediente médico, los reportes de custodia y todos los elementos necesarios para esclarecer plenamente lo ocurrido.

Personal del área de Protección Consular ha brindado acompañamiento cercano y permanente a la familia del connacional. El titular de la representación diplomática, Juan Ramón de la Fuente, estableció contacto directo para expresar sus condolencias y ofrecer el apoyo legal necesario, además de asistencia en las gestiones para la repatriación de los restos.

La dependencia reiteró que la atención a este tipo de casos es prioritaria para el Gobierno de México y subrayó que se solicitará una revisión de las condiciones sistémicas que han llevado a que se registren hechos de esta naturaleza. La Cancillería enfatizó que la protección de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior constituye una prioridad permanente del Estado mexicano.