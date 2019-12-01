Sostienen reunión autoridades de la UAQ con legisladores del Congreso del Estado de Querétaro

Sostienen reunión autoridades de la UAQ con legisladores del Congreso del Estado de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 18:48:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2025.- Para visibilizar la situación financiera en que se desarrolla y desenvuelve tanto nacional como localmente, autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y de forma previa a la discusión del Dictamen del “Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2026”, sostuvieron una reunión con legisladores del Congreso del Estado.

Al encuentro asistieron, por parte de la Máxima Casa de Estudios, la rectora, Silvia Amaya Llano, mientras que del Poder Legislativo acudieron Guillermo Vega Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Teresita Calzada Rovirosa, la legisladora de Movimiento Ciudadano; la priista Adriana Elisa Meza Argaluza; el diputado de Morena, Edgar Inzunza Ballesteros; y la representante del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou.

Durante el diálogo, presidido por la presidenta de la Mesa del Congreso Local, Georgina Guzmán Álvarez, se abordaron los temas de impacto social y formativo que la UAQ tiene en la entidad, así como las proyecciones previstas para el próximo año.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia y Erongarícuaro, Michoacán detienen a cuatro y aseguran 38 dosis de estupefacientes en las últimas horas
Michoacán con 180 detenidos por extorsión en cuatro meses: SSPC
Logra GC de Michoacán la liberación de carreteras tras sostener diálogo con comuneros, quienes exigían justicia por el fallecimiento de una joven de Santa Fe de la Laguna
Tras choques armados despliegan helicóptero artillado en límites de Apatzingán con Aguililla, Michoacán 
Más información de la categoria
Tras choques armados despliegan helicóptero artillado en límites de Apatzingán con Aguililla, Michoacán 
Quitan la vida a excandidato de la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Veracruz
FGR busca evitar que Javier Duarte salga de prisión por buena conducta; este miércoles la audiencia
Chocan militares y célula armada en fuertes enfrentamientos en límites de Aguililla y Apatzingán, Michoacán
Comentarios