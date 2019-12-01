Sostienen reunión autoridades de la UAQ con legisladores del Congreso del Estado de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2025.- Para visibilizar la situación financiera en que se desarrolla y desenvuelve tanto nacional como localmente, autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y de forma previa a la discusión del Dictamen del “Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2026”, sostuvieron una reunión con legisladores del Congreso del Estado.

Al encuentro asistieron, por parte de la Máxima Casa de Estudios, la rectora, Silvia Amaya Llano, mientras que del Poder Legislativo acudieron Guillermo Vega Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Teresita Calzada Rovirosa, la legisladora de Movimiento Ciudadano; la priista Adriana Elisa Meza Argaluza; el diputado de Morena, Edgar Inzunza Ballesteros; y la representante del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou.

Durante el diálogo, presidido por la presidenta de la Mesa del Congreso Local, Georgina Guzmán Álvarez, se abordaron los temas de impacto social y formativo que la UAQ tiene en la entidad, así como las proyecciones previstas para el próximo año.