Sostiene reunión la Policía Morelia con vecinos de la colonia Precursores de la Revolución
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 18:41:18
Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la participación ciudadana como eje para la prevención del delito, la Policía Morelia sostuvo una reunión vecinal en la colonia Precursores de la Revolución.

Sobre el particular se informó que en el encuentro, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, José Pablo Alarcón y el jefe de sector, comandante Jesús Manríquez, reiteraron la importancia de avanzar de manera conjunta en la estrategia de seguridad que impulsa el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar.

Bajo el principio de que las colonias más seguras son aquellas donde existe mejor coordinación entre autoridades y ciudadanos, se planteó reforzar los lazos de comunicación y generar un vínculo permanente de atención que contribuya a la prevención de delitos y a la respuesta oportuna ante las necesidades de las y los vecinos.

En el marco de esta reunión, se escucharon de primera mano inquietudes y propuestas en materia de seguridad y prevención del delito, mismas que permitirán orientar acciones focalizadas en la zona.

Policía Morelia agradeció la participación de quienes se sumaron a este diálogo y refrendó su compromiso de mantener cercanía, atención permanente y trabajo coordinado con la ciudadanía para construir entornos más seguros.

