Sostiene gobernador de Querétaro encuentro con la Presidenta de la Comunidad de Madrid

Madrid, España, 20 de enero del 2026.- El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, sostuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien dialogó sobre los vínculos históricos, culturales y económicos que unen a Querétaro con España, así como las coincidencias que existen entre ambas entidades.

Durante la reunión diplomática celebrada en la Real Casa de Correos, el Gobernador destacó las ventajas competitivas de la entidad para la atracción de inversiones, el impulso al turismo y el fortalecimiento de la conectividad, la cual se ha visto reforzada con la apertura de la nueva ruta aérea Querétaro - Madrid.

Mauricio Kuri reconoció la trayectoria de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, quien encabeza el gobierno de una región integrada por 179 municipios y cerca de ocho millones de habitantes. El mandatario estatal destacó su influencia política, solvencia moral y prestigio en la vida pública española.

Entre las coincidencias, el Gobernador destacó la visión de Díaz Ayuso, orientada al respaldo de quienes encabezan los negocios y generan riqueza, así como al impulso de sectores estratégicos que no afectan al medio ambiente, como el turístico.

Isabel Díaz Ayuso inició su carrera política dentro de estructuras del Partido Popular y en equipos de comunicación política; fue diputada en la Asamblea de Madrid en 2011 y renovó su escaño en varias legislaturas. Posteriormente, en 2017, fue nombrada viceconsejera de Presidencia y Justicia en el gobierno de la Comunidad de Madrid.

En 2019 fue designada por el entonces presidente del PP, Pablo Casado, como candidata del partido para las elecciones autonómicas. Tras los comicios de mayo obtuvo la representación suficiente para ser investida presidenta mediante un acuerdo de gobierno. En 2021 y 2023 ganó nuevamente los comicios regionales, consolidando su liderazgo con una mayoría cada vez más amplia en la Asamblea de Madrid.