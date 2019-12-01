Somos México exige la liberación de Ernesto Ruffo; ex gobernador panista acusado de huachicol fiscal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 10:47:49

Ciudad de México, a 17 de julio 2026.- El nuevo partido político, Somos México, exigió la liberación “inmediata e incondicional” del ex gobernador y empresario Ernesto Ruffo Appel.

Asimismo, consideró que es un “un atropello inaudito” de la Fiscalía General de la República (FGR) haberlo detenido por delincuencia organizada y tráfico ilegal de combustibles, también conocido como huachicol fiscal.

A través de un comunicado el instituto político de derecha mencionó que acusar al ex gobernador de extracción panista, quien es un integrante del consejero consultivo” de su organización, es “una cortina de humo que pretende distraer la atención pública del escándalo en Baja California por los audios en que la gobernadora Marina del Pilar reconoce negociaciones con agentes de Estados Unidos al margen de la ley.”

Además, Somos México indicó lo siguiente:

“En meses anteriores, Ruffo Appel explicó detalladamente ante las autoridades y los medios de comunicación lo irracional e inconsistente de tales acusaciones, puesto que la empresa de la que es socio está avalada por aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía”.