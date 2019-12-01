Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 10:59:04

*Somos más los que queremos la paz: Alfonso Martínez Alcázar*

• Reúne AMA Michoacán a prominentes liderazgos de Lagunillas.

Lagunillas, Michoacán; 19 de octubre de 2026.- En el municipio de Lagunillas, Alfonso Martínez Alcázar lanzó un mensaje enérgico ante los problemas de inseguridad, salud y abandono del campo que padece el país, al resaltar que somos más las personas de bien que estamos en contra de que destruyan la tranquilidad de la gente.

Acompañado por reconocidos liderazgos políticos y sociales de la región, Alfonso Martínez enfatizó que los gobiernos de morena destruyeron los apoyos para el desarrollo y bienestar de la población.

Puntualizó que el campo vive una de sus peores épocas debido a la cancelación de programas. A ello se suma la crisis del sector salud, que derivó en la protesta de millones de trabajadores en el país.

Alfonso Martínez, resaltó que el tema de la seguridad se agravó, porque quienes se supone deberían cuidarnos, están aliados a los delincuentes y los protegen.

Mencionó que la buena noticia, es que "somos más los que estamos en contra de que estén destruyendo la seguridad y tranquilidad de las personas; somos muchos más los que creemos en el campo; somos muchos más los que creemos en la libertad de expresión".

En este sentido, Alfonso Martínez dijo que AMA Michoacán busca precisamente eso, la organización para juntos levantar la voz y trabajar por un mejor estado y país.

En este encuentro, el Alcalde de Lagunillas, Octavio Chávez Aguirre dio la bienvenida a Alfonso Martínez, y reconoció el apoyo institucional que siempre le ha brindado a su municipio. Asimismo, los ex alcaldes, Jesús Ávila, y Moisés Chavez, celebraron la presencia de Alfonso Martínez, en esta localidad.