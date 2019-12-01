Detienen a dos hombres por su presunta responsabilidad en secuestro exprés en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 12:34:45

Morelia, Michoacán, a 19 de octubre 2026.- Un par de sujetos que son señalados de su posible responsabilidad en la comisión del delito de secuestro exprés, cometido en agravio de dos personas en el municipio de Morelia, en noviembre de 2024, fueron aprehendidos por la FGE.

Se trata de Ángel Daniel “N”, alias “El Gato”, de 37 años, identificado como elemento policial, y Juan Alexis “N”, alias “El Güero”, de 28 años, de ocupación chofer de camión de carga, contra quienes se cumplimentaron las respectivas órdenes de aprehensión.

De acuerdo con los datos de prueba, el 12 de noviembre de 2024, las víctimas regresaban de trabajar a bordo de una camioneta cuando fueron interceptadas por los presuntos responsables, quienes, bajo el argumento de realizar una inspección, las habrían despojado de dinero en efectivo.

Posteriormente, los implicados presuntamente exigieron una cantidad adicional y trasladaron a las víctimas a una sucursal bancaria, donde las obligaron a entregar más dinero. Antes de dejarlas en libertad, las habrían amenazado para evitar que denunciaran lo ocurrido.

Derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, se reunieron datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de ambos hombres, por lo que el Ministerio Público solicitó y obtuvo las respectivas órdenes de aprehensión, las cuales fueron cumplimentadas.

Los detenidos serán presentados ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.