Solo Raúl Morón garantiza el triunfo para Morena en Michoacán, según encuesta de Heraldo Media Group

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 09:57:10

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2015.- Una encuesta de QM Estudios de Opinión, realizada en colaboración con Heraldo Media Group, coloca al senador michoacano Raúl Morón Orozco como la figura con mayor respaldo ciudadano en la carrera hacia la gubernatura de Michoacán en 2027. El estudio señala que, pese a un entorno político complejo el legislador se mantiene como el aspirante mejor posicionado.

Morón, el principal activo de Morena en un escenario adverso

De acuerdo con los resultados del sondeo, la marca Morena atraviesa un desgaste relacionado con la persistente crisis de seguridad y los tropiezos del gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla. Aun así, Morón Orozco continúa posicionado como el único aspirante que conserva competitividad suficiente para garantizar la continuidad del partido en el Ejecutivo estatal.

En contraste, la encuesta muestra un deterioro notable del PAN, cuyo voto tradicional se estaría fragmentando y desplazándose hacia opciones alternativas.

Resultados por alianzas y escenarios internos

En un escenario donde Morena compitiera aliado con el PT y el PVEM, Raúl Morón alcanza el 28.9% de las preferencias. Le sigue la independiente Grecia Quiroz con 25.2%, en una tendencia marcada por el contexto derivado del asesinato de su pareja, el alcalde de Uruapan Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

Más atrás se ubican Carlos Herrera Tello (MC), con 13.3%; Guillermo Valencia Reyes (PRI), con 10%; y el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar (PAN), con 5.2%.

En la contienda interna de Morena, Morón también lidera con 22%, seguido por un empate entre Gabriela Desireé Molina Aguilar, secretaria de Educación del estado, y Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política, ambas con 10%.