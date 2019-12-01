Solo el PRI se atreve a alzar la voz por víctimas del crimen organizado en Michoacán: Memo Valencia

Morelia, Mich., a 12 de diciembre de 2025.- La violencia e inseguridad que vive Michoacán demuestra la indolencia y falta de respuesta por parte de los gobiernos actuales, en medio de una realidad marcada por tragedias recientes, como el asesinato del alcalde de Uruapan y la explosión de un coche bomba en Coahuayana, aseveró el presidente del PRI, Memo Valencia.

“Nuestro partido ha llevado a cuestas una dura lucha en contra de la incapacidad del gobierno, pero también la de alzar la voz por las víctimas del crimen organizado. Algo que nadie se atreve a hacerlo aquí en Michoacán, el PRI lo está haciendo”, comentó.

Durante el Séptimo Módulo de Profesionalización de la Secretaría de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional dirigido a los estados que conforman la Quinta Circunscripción, el líder estatal recalcó que, el Revolucionario Institucional mantiene firme su convicción histórica de estar del lado del pueblo.

“Hoy desde Michoacán estamos honrando la memoria de quienes fundaron nuestro instituto político estando cercanos a las causas de un pueblo con hambre y con sed de justicia, como decía Luis Donaldo Colosio. Un pueblo de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla”, indicó.

En ese sentido, dijo, el PRI continúa cercano a las causas de la gente, especialmente a las víctimas del crimen organizado que hoy carecen de apoyo y protección por parte de las autoridades, porque mientras otros partidos guardan silencio, se dividen o se subordinan al oficialismo, el tricolor es el único que se atreve a denunciar la incapacidad gubernamental, a señalar el abandono en que se encuentra la población y a defender públicamente a quienes han sido agraviados.

“Esa valentía y coherencia nos ha puesto en la mira de ciudadanos que poco a poco están volteando a ver al PRI como una verdadera opción de oposición”, enfatizó.

Asimismo, reconoció a las y los diputados federales y senadores que han demostrado ser los únicos que se atreven a desafiar al sistema, a votar en contra de Morena y del oficialismo.

“Vemos a un Partido Acción Nacional dividido, que no se planta como un verdadero opositor, y vemos en Movimiento Ciudadano un partido esquirol, que le hace el trabajo sucio al régimen de dividir a la oposición”, señaló.

Memo Valencia también destacó el liderazgo del senador Alejandro Moreno, “cuya convicción y fortaleza motivan a la militancia michoacana a seguir defendiendo las causas del pueblo”.

Finalmente, el dirigente reconoció que en tiempos en los que la seguridad, la justicia y la institucionalidad parecen debilitadas, el PRI reafirma su compromiso con México para seguir siendo la voz de las víctimas, la fuerza de la oposición y el aliado de quienes exigen un país en paz.