Solo 33% de productividad en trabajos legislativos en Querétaro; se han aprobado 109 de 333 iniciativas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 15:58:24

Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- Sólo 109 de las 333 iniciativas que han ingresado los 15 diputados y diputadas del Congreso Local han sido aprobados, confirmó Georgina Guzmán Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo de Querétaro.

“Lo que les puedo decir es que hay un 33 por ciento de productividad en cuanto a trabajos legislativos, entonces, lo que queremos es aumentarlas. Hay 333 iniciativas ingresadas, pero como ustedes saben, pues no nada más los legisladores pueden ingresar iniciativas, sino también lo pueden hacer los ayuntamientos y otras organizaciones”.

Explicó que la intención es reunirse con todas y todos los diputados, no por fracción, sino cada uno, para “checar” el estatus en el que se encuentran las iniciativas que han ingresado y ver de cuál quieren priorizar para poder sacarla y avanzarla en el tema.

Cuestionada sobre si ya se reunió con los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, explicó que sólo con el titular del Tribunal Superior de Justicia con quién abordó varios temas, entre ellos la discusión de la reforma al Poder Judicial.

“Sí, con el doctor Braulio ya nos reunimos en donde salió el tema de la reforma al Poder Judicial y poder avanzar en donde se dijo dispuesto a que tengamos mesas de diálogo con todos los diputados y pues que también nos pueda dar o abonar ideas para todo”.

Detalló que esperarán a que él les indique cuándo podrían retomar los foros para también convocar a todos los diputados.

Mientras que la reunión con el gobernador está en Stand By por la contingencia por las lluvias que se registraron en la entidad.

“Ayer estuve en un evento con el gobernador y me comentó que esto de la contingencia retrasó toda su agenda, pero que a la brevedad nos reuniremos”.