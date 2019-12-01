Querétaro, Querétaro, a 5 de octubre de 2026.- A pesar de que actualmente menos del 2 por ciento de los socios de la Cámara de Comercio de Querétaro logran colocar sus productos en el extranjero, el organismo empresarial busca revertir este rezago con una estrategia de internacionalización dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas, la cual incluye su participación en ferias internacionales y la reducción drástica de los costos de exportación, reconoció el presidente de ese organismo empresarial, René Loya Poletti.

Reconoció que el porcentaje de empresas afiliadas que comercian en el exterior se ubica apenas entre el 1 y el 2 por ciento, una cifra baja que atribuyó a la falta de información, al temor de los emprendedores y a la falsa noción de que la exportación está reservada exclusivamente para grandes corporativos.

"La realidad es que hoy menos del 2 por ciento de los socios exportan, entre el 1 y el 2 por ciento, y la idea es crecer ese número porque el negocio en el extranjero es infinito (...) A veces es falta de información y romper ese miedo o paradigma de pensar que para exportar necesitas ser una gran empresa".

Como parte de la agenda para revertir este indicador, una comitiva de 10 empresas queretanas del sector de alimentos y bebidas participará en la Sial (Salón Internacional de Alimentación), París 2026, una de las plataformas agroalimentarias más importantes de Europa, que se celebrará del 17 al 21 de octubre en la capital francesa. La delegación local exhibirá en un pabellón representativo productos como mole, mermeladas, salsas, tortillas de maíz y harina, café, cacao, miel, cerveza artesanal y vinos locales.

Destacó que, para democratizar el acceso al mercado global, la cámara estructuró un esquema de acompañamiento que reduce los costos de entrada a menos de 10 mil pesos por unidad económica, cubriendo gestiones clave como los permisos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y asesoría técnica para el cumplimiento de normativas en Europa.

“A esta estrategia se suman los avances logrados tras la reciente misión comercial en Dallas, Texas, donde la cámara concretó un convenio logístico que otorga a los socios seis meses de almacenamiento gratuito en Estados Unidos, además de consolidar envíos en contenedor compartido por un costo estimado de 2 mil dólares por pallet, lo que representa un impacto mínimo de centavos de dólar por unidad de producto”.

Subrayó que la oferta gastronómica mexicana atraviesa un momento favorable en los mercados internacionales, superando la demanda tradicional del "mercado de nostalgia" para posicionarse entre consumidores extranjeros en Europa y Norteamérica, por lo que proyectó que antes de concluir el año se anunciarán los primeros cierres de contratos derivados de estas misiones de negocios.