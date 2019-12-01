Solicitan intervención de la Federación por afectaciones en la obra de la Carretera 57

Querétaro, Querétaro, a 8 de julio de 2026.- Derivado de las lluvias registradas los días 27 de junio y 2 de julio en la carretera 57, a la altura de la Cuesta China, las cuales afectaron la estabilidad de los terraplenes aledaños a la obra federal que se ejecuta en ese punto, por instrucción del gobernador, Mauricio Kuri, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, y la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, sostuvieron una reunión de trabajo con el titular del Centro Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Querétaro, Carlos García Villaseñor.

El propósito del encuentro fue solicitar la intervención inmediata de las autoridades federales para prevenir riesgos a la población por lo que Gudiño Torres pidió la colocación de señalamientos preventivos en la zona.

Asimismo, solicitó que, a través de Caminos y Puentes Federales (Capufe), se gestione con la Guardia Nacional la implementación de carruseles viales que permitan reducir la velocidad de los vehículos que circulan por la autopista y prevenir incidentes.

Personal de la SICT, CAPUFE y Banobras informó que, a partir del próximo lunes 13 de julio, realizará trabajos en uno de los carriles de esta importante vía para garantizar el adecuado flujo de las corrientes de agua.