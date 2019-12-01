Solicita licencia temporal Manuel López Meléndez, alcalde de Panindícuaro, Michoacán

Panindícuaro, Michoacán, a 29 de agosto de 2025.- Luego de diversos rumores que circularon en distintos medios de comunicación, hoy se confirma que el Presidente Municipal de Panindícuaro, Lic. Manuel López Meléndez, anunció formalmente que ha solicitado licencia al H. Cabildo Municipal para ausentarse y abocarse de manera temporal a la tarea de fortalecer el trabajo en favor de Morena en Michoacán, en coordinación con el Senador Raúl Morón Orozco.

López Meléndez subrayó que, siguiendo las indicaciones de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y del Consejo Nacional, se han definido dos ejes clave para el fortalecimiento del movimiento: la conformación de estructuras territoriales en todo el país y el impulso a una visión municipalista en los gobiernos locales.

En este sentido, destacó que podrá aportar de manera significativa gracias a los buenos resultados obtenidos en los últimos cuatro años al frente del gobierno municipal de Panindícuaro, donde alcanzó más del 79% de aprobación ciudadana a su gestión.

En Michoacán, explicó, la meta es la instalación de más de 2 mil 700 comités seccionales, uno en cada sección electoral del estado. Estos comités, integrados por al menos cinco compañeras y compañeros electos en asambleas seccionales, serán los responsables de organizar al pueblo, articular tareas partidarias e informar sobre los logros de la Cuarta Transformación.

López Meléndez es ex diputado estatal y uno de los operadores políticos mejor valorados en Michoacán. Hoy forma parte del equipo del senador Raúl Morón Orozco, quien con la incorporación total de ahora presidente con licencia gana un importante activo que sabe sumar y construir alianzas.