Sociedad y Gobierno transforman Zitácuaro con Ruta 100+

Sociedad y Gobierno transforman Zitácuaro con Ruta 100+
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 20:32:23
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Zitácuaro, Michoacán, 12 de julio de 2026.- El presidente municipal de la Heroica Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, inauguró la rehabilitación de la Cerrada Lago de Catemaco, realizada a través de Ruta 100+, un modelo de coparticipación impulsado por el Gobierno Municipal, mediante el cual el Ayuntamiento aporta el cemento y la ciudadanía organizada contribuye con el resto de los materiales y la mano de obra para desarrollar proyectos de infraestructura que responden a las necesidades de las colonias y comunidades.

La rehabilitación de esta vialidad permitirá a las familias contar con un acceso más seguro, funcional y digno, resultado del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno para transformar el entorno y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.

Con este esquema de colaboración, Ruta 100+ fortalece la participación ciudadana y multiplica el alcance de la inversión pública, permitiendo que más colonias y comunidades accedan a mejor infraestructura urbana gracias al esfuerzo compartido entre autoridades y ciudadanía.

Finalmente, Toño Ixtláhuac reiteró que su administración continuará impulsando este modelo de trabajo conjunto, convencido de que cuando gobierno y sociedad unen esfuerzos es posible acelerar el desarrollo de las colonias y comunidades, fortaleciendo el bienestar de las familias de la Heroica Zitácuaro.

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