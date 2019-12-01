Querétaro, Querétaro, a 27 de noviembre de 2026.- Para dar certidumbre sobre los alcances de la obra ferroviaria federal y evitar afectaciones mayores a la dinámica comercial de uno de los barrios más tradicionales de la capital, autoridades de los tres órdenes de gobierno sostuvieron una mesa de diálogo y socialización con locatarios y comerciantes de la zona de “El Tepetate”, confirmó Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno del estado.

Durante una reunión que encabezó junto con el director general del Centro SICT Querétaro, Carlos García Villaseñor, detalló la planeación del proyecto del Tren México-Querétaro, poniendo especial énfasis en el tramo que comprenderá la calle Invierno.

“Esta mesa de trabajo busca presentar de manera transparente los pormenores técnicos, los tiempos de ejecución y los beneficios a mediano y largo plazo de esta infraestructura ferroviaria, catalogada como prioritaria para la conectividad y movilidad nacional”.

Subrayó que existe una estrecha coordinación entre las administraciones federal, estatal y municipal para acompañar el desarrollo de los trabajos en la zona.

La socialización, dijo, en “El Tepetate” responde a la relevancia comercial y vial de este sector del Centro Histórico y la delegación Epigmenio González.

Recordó que históricamente, el mercado de “El Tepetate” y sus vialidades aledañas, como la calle Invierno y las inmediaciones de la antigua estación del ferrocarril, representan uno de los polos de abasto y comercio popular con mayor afluencia en la zona metropolitana de Querétaro.

Refirió que desde el anuncio de la reactivación del tren de pasajeros México-Querétaro y el inicio de los estudios preliminares y mesas técnicas entre la federación y el estado, uno de los principales retos señalados por los sectores productivos locales ha sido garantizar que el trazo, el derecho de vía y las obras complementarias no paralicen la actividad económica de los comerciantes establecidos y semifijos, ni colapsen la movilidad en los cruces ferroviarios urbanos.

Destacó, las autoridades estatales y de la SICT buscan mantener canales de comunicación abiertos con los liderazgos comerciales antes y durante la intervención en la calle Invierno, asegurando que las inquietudes del gremio sean atendidas conforme avance el calendario de obra.