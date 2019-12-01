Soberbia y falta de sensibilidad exhiben a funcionarios del Ayuntamiento de Morelia: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.– El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, calificó como desafortunadas y soberbias las declaraciones del secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, quien cuestionó al legislador por recibir y escuchar las demandas de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

El diputado consideró que las expresiones del funcionario municipal evidencian una visión del ejercicio del poder alejada de las obligaciones que tienen quienes ocupan un cargo público, pues escuchar a los ciudadanos es una responsabilidad que no puede condicionarse a que sus demandas coincidan con las opiniones de las autoridades.

“Podemos estar de acuerdo o no con las peticiones de los ciudadanos, pero lo que nunca debemos hacer es cerrarles la puerta en la cara. Lamentablemente, algunos servidores públicos se olvidan de que estamos para atender al pueblo y no para sentirnos sus dueños. Las declaraciones de Yankel Benítez son una muestra de esa soberbia que tanto daño le ha hecho a la vida pública”, expresó.

Gaona García cuestionó la postura política del secretario del Ayuntamiento, a quien vinculó con una visión neoliberal del servicio público. “El pueblo está cansado de funcionarios con ínfulas de poder, que desde la comodidad de sus oficinas pretenden decidir quién merece ser escuchado y quién no. Tarde o temprano tendrán que entender que el que manda es el pueblo”, sostuvo.

El presidente del Congreso recordó que ha recibido personalmente a integrantes del FNLS, con quienes ha mantenido un diálogo respetuoso y ordenado, sin necesidad de recurrir a la presencia policial. Aclaró que brindarles audiencia no significa compartir todas sus exigencias, sino reconocer su derecho a expresar inconformidades y recibir atención de las autoridades.

Finalmente, reiteró su exhorto al gobierno municipal que encabeza Alfonso Martínez Alcázar para que privilegie el diálogo y permita que las organizaciones sociales expongan sus planteamientos. Señaló que las diferencias deben atenderse mediante los canales institucionales y no con descalificaciones hacia quienes deciden escuchar a los ciudadanos.