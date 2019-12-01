Sistema Penitenciario y CEDH acuerdan acciones para fortalecer derechos humanos

Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- El coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Josué Alonso Mejía Pineda, acordaron implementar acciones conjuntas para garantizar los derechos de la población penitenciaria. Esta colaboración beneficiará directamente a más de 6 mil 690 personas privadas de la libertad, 22 infantes que cohabitan con sus madres, jóvenes en proceso de internamiento y sus familiares.

A través de esta alianza, ambas instituciones desplegarán en los 11 centros penitenciarios y la Unidad Especializada programas de capacitación, defensa, protección y vigilancia. Estas actividades incluyen el estudio, investigación y divulgación de los derechos humanos, diseñados para fortalecer la estructura institucional y asegurar el respeto a la dignidad de todas las personas involucradas en el sistema estatal.

El objetivo central es ayudar a una verdadera reinserción social de las y los internos, así como a la reeducación de los jóvenes bajo custodia. Para lograrlo, el proyecto extiende su alcance al personal operativo y administrativo, profesionalizando su labor para consolidar un entorno de legalidad y justicia que facilite la reintegración a la sociedad.

El coordinador destacó: “Estamos muy avanzados, ahora se trabaja para llevar a cabo una reinserción social real y efectiva, para que quienes salgan en libertad ya tengan otra mentalidad”.

A través de los cinco ejes de reinserción, la Coordinación del Sistema Penitenciario garantiza a las personas privadas de la libertad el acceso a la salud con campañas de vacunación y detección de enfermedades; a la educación desde nivel básico hasta maestría, a través de convenios con instituciones educativas; al deporte con torneos de diferentes disciplinas, y a la capacitación en diversas actividades y trabajo.