Ultiman a tiros a un hombre en el fraccionamiento Arko San Antonio de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 18:18:51

Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- En lo que representa el segundo homicidio doloso de este viernes en esta ciudad de Morelia, un hombre fue ultimado a tiros en el fraccionamiento Arko San Antonio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido asentamiento, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a un individuo sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba

lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.