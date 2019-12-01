Sistema de agua de Estimucha, localidad de Huetamo, ya cuenta con paneles solares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 21:27:10

Huetamo, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- El ayuntamiento de Huetamo que encabeza el C.P Pablo Varona Estrada llevó un beneficio mas a los habitantes de la localidad de Estimucha, con la colocación de paneles solares para reducir los costos en el consumo de la energía eléctrica.

Era una necesidad prioritaria, ya que los altos costos representaban un gran desgaste económico para la comunidad y en ocasiones eran impagables.

Por ello, el alcalde Pablo Varona y el Cabildo, destinaron los recursos necesarios para la colocación de estos paneles que los habitantes agradecieron ya que podrán ahorrar en los costos e invertir en otras mejoras a su localidad.