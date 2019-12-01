Sindicatos toman la Secretaría de Salud en Morelia, Michoacán

Sindicatos toman la Secretaría de Salud en Morelia, Michoacán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 17:20:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre del 2025.- Tres sindicatos de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) iniciaron una toma indefinida de las oficinas centrales de la dependencia, como medida de presión ante diversos adeudos y exigencia de soluciones por parte de las autoridades estatales; principalmente, la movilización busca frenar el proceso de transición del personal al programa IMSS-Bienestar, debido a que, según los líderes sindicales, no se han regularizado las prestaciones laborales.

En rueda de prensa, la dirigente Guadalupe Pichardo Escobedo, representante del sindicato “Gral. Lázaro Cárdenas”, señaló que el movimiento responde también al incumplimiento en la entrega de uniformes para los trabajadores, que acumula un retraso de tres años.

Por su parte, Josefina Molina, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores y Profesionales de la Salud, hizo un llamado a las autoridades para minimizar el impacto en los servicios, pues incluso, dijo, podrían tomar otros centros de salud y hospitales, en caso de no ser recibidos.

En tanto, Pablo Figueroa Martínez, del Sindicato de Médicos, Enfermeras, Trabajadores y Administrativos de los Servicios de Salud en Michoacán (SIMETRA), exhortó a otras organizaciones gremiales a sumarse a la protesta.

Cabe señalar que los sindicatos inconformes exigen además la contratación del personal eventual de los programas Peven y Pevad, así como una fecha concreta para la aplicación del proceso de contratación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investiga la FGE de Michoacán percance en Carrera Panamericana; hay nueve heridos
Aumenta a cinco el número de víctimas mortales tras ataque en la colonia Leandro Valle de Morelia, Michoacán 
Con captura de michoacanos desarticulan red de Jalisco que buscaba apoderarse de la Riviera Maya: Reclutaban guardias en redes y uno hasta comió restos de sus propios compañeros
Privan de la vida a una mujer en la comunidad el Rejalgar de Apaseo el Alto, Guanajuato
Más información de la categoria
Con captura de michoacanos desarticulan red de Jalisco que buscaba apoderarse de la Riviera Maya: Reclutaban guardias en redes y uno hasta comió restos de sus propios compañeros
Confirma Mauricio Kuri que al menos 30 comunidades permanecen incomunicadas tras las fuertes lluvias en la Sierra Gorda de Querétaro
Gobierno de México cuenta con recursos para enfrentar contingencias climatológicas, asegura Claudia Sheinbaum en Querétaro
Caos por colapso de App de BBVA México: Millones se quedan sin dinero en pleno inicio de semana 
Comentarios