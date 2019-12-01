Sindicatos toman la Secretaría de Salud en Morelia, Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 17:20:49

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre del 2025.- Tres sindicatos de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) iniciaron una toma indefinida de las oficinas centrales de la dependencia, como medida de presión ante diversos adeudos y exigencia de soluciones por parte de las autoridades estatales; principalmente, la movilización busca frenar el proceso de transición del personal al programa IMSS-Bienestar, debido a que, según los líderes sindicales, no se han regularizado las prestaciones laborales.

En rueda de prensa, la dirigente Guadalupe Pichardo Escobedo, representante del sindicato “Gral. Lázaro Cárdenas”, señaló que el movimiento responde también al incumplimiento en la entrega de uniformes para los trabajadores, que acumula un retraso de tres años.

Por su parte, Josefina Molina, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores y Profesionales de la Salud, hizo un llamado a las autoridades para minimizar el impacto en los servicios, pues incluso, dijo, podrían tomar otros centros de salud y hospitales, en caso de no ser recibidos.

En tanto, Pablo Figueroa Martínez, del Sindicato de Médicos, Enfermeras, Trabajadores y Administrativos de los Servicios de Salud en Michoacán (SIMETRA), exhortó a otras organizaciones gremiales a sumarse a la protesta.

Cabe señalar que los sindicatos inconformes exigen además la contratación del personal eventual de los programas Peven y Pevad, así como una fecha concreta para la aplicación del proceso de contratación.