¡Sin Vallas ni Blindaje! Baltazar Gaona asegura que el Congreso de Michoacán no se fortificará para el 8M y llama a protesta pacífica

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 12:12:33

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- El Poder Legislativo no implementará medidas extraordinarias de seguridad como vallas o blindaje en el edificio del Congreso local para la manifestación del 8M.

Al respecto, Baltazar Gaona García, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, dijo que se mantienen medidas habituales, que es personal de seguridad al interior del predio para evitar que alguien acceda.

"Yo no le veo caso que se hagan este tipo de protección, pero más bien no veo caso que ese tipo de acciones o conductas sean necesarias para manifestar las necesidades del movimiento," declaró Gaona, enfatizando que no habrá "colocación de láminas o algo en particular" ni fortificación del recinto.

El legislador llamó a las mujeres a marchar para que su voz se escuche, pero con responsabilidad.

"Totalmente válida la marcha, válido también que sean demandas enérgicas, posturas bien firmes, y nada más esa recomendación de que no se dañe a terceros", comentó.

Gaona García dijo que el Congreso está abierto al diálogo con los grupos feministas. "Si hay algún grupo de organizadores que quieran hablar con alguna representación de aquí del Poder Legislativo, con mucho gusto los podemos recibir, pero al momento no hemos recibido ningún oficio."

Señalar que desde las últimas manifestaciones ciudadanas, tras el asesinato de Carlos Manzo, la gran mayoría de las ventanas del primer piso del Congreso local no cuentan con vidrios, pues no han sido reparados desde hace meses.